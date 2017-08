Ischia, il geologo: "Troppi danni per la forza del sisma. Sospetto case non a norma"

"C'è molta differenza tra 3 e 4 gradi sulla scala Richter, ma i danni subiti sono troppi per la forza del sisma". Aniello Di Iorio, geologo e guida Aigae, lancia sospetti sulla qualità delle costruzioni di Casamicciola alta, distrutte dal sisma di lunedì sera. "Ci sono case più vecchie e case nuove. Molte di quelle vecchie non hanno ricevuto manutenzione, molte di quelle nuove non sono state costruite a norma. Chiaramente, tutto ciò sarà oggetto di ulteriori verifiche".