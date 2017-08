Terremoto Ischia, morte due donne: salvati due bimbi dalle macerie

E' bastato un terremoto di magnitudo 4.0 alle ore 20.57 del 21 agosto per mettere a nudo le fragilità di Ischia. Diverse abitazioni di Casamicciola si sono sbriciolate davanti agli occhi attoniti di residenti e turisti, che non hanno potuto fare altro che assistere alla tragedia.

La zona più colpita dal sisma è Casamicciola: sette palazzi sono crollati, due donne sono morte, 39 i feriti, di cui uno molto grave trasportato d'urgenza al Cardarelli. Corsa contro il tempo per salvare due fratellini sepolti sotto le macerie. Salvato dai soccorritori, dopo diverse ore sotto le macerie, un bimbo di 7 mesi, affidato alle cure delle madre incinta. Intorno alle 10.45 è stato estratto vivo anche Mattias. Sono in corso le operazioni di salvataggio anche del terzo fratellino, Ciro.

FUGA - Turisti in fuga dall'isola, in più di mille hanno già abbandonato l'isola, grazie alle corse straordinarie organizzate da Caremar e Medmar nella notte. In tantissimi hanno preferito trascorrere la notte in strada, nelle automobili o nel campo di calcio Mazzella. Sull'isola è altissima stagione, sono oltre 250mila le persone presenti.

ABUSIVISMO - "Lo dico da anni. Con l’abusivismo non si scherza, altrimenti queste sono le conseguenze". Così Aldo De Chiara, ex procuratore aggiunto di Napoli fra il 2007 e il 2012 in un'intervista al Corriere della Sera. "Le costruzioni abusive sono una minaccia, soprattutto per chi le abita. In molti casi è stato accertato che viene utilizzato cemento impoverito. E noi avevamo lanciato l’allarme sul rischio di crolli anche in caso di scosse non particolarmente forti. Purtroppo quello che denunciavamo è successo ieri sera".

SFOLLATI - Sono 2.000 gli sfollati a Casamicciola e 600 a Lacco Ameno, come rendo noto il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo l'incontro odierno con i sindaci dell'isola. Gli sfollati saranno accolti negli alberghi dell'isola e non ci dovrebbe essere bisogno di allestire campi speciali o tendopoli.

OSPEDALE - L'unico ospedale dell'isola, il Rizzoli di Lacco Ameno era stato sgombrato dopo l'individuazione di alcune crepe ma è stato riaperto nella notte, rimanendo comunque sempre operativo. Il direttore generale della Asl Napoli 2 Nord Antonio D'Amore. "Sono state chiuse delle stanze al secondo piano, ma solo in via precauzionale perché i tecnici comunali e aziendali mi hanno dato l'ok per il ripristino della struttura".

OFFESE - Polemiche sui social network per le offese e gli insulti rivolti nei confronti delle persone colpite dal sisma.

CROCE - Il comune di Casamicciola è tristemente noto per un altro sisma che provocò 2313 vittime, il 28 luglio del 1883 su tutta l'isola. Casamicciola venne colpita più gravemente di tutte le altre frazioni dell'isola pagando con 1.784 vittime. Sotto le macerie rimasero uccisi anche tutti i membri della famiglia di Benedetto Croce e lo stesso filosofo, allora 17enne, venne salvato dalle macerie.