Terremoto Ischia, Elisa Di Francisca: "Resto qui, non è giusto scappare"

"Resto qui ad Ischia, non ho nessuna intenzione di andarmene, e ai turisti che scappano o disdicono le prenotazioni dico che non è giusto: l'isola non è un campo di 'morti e macerie', e ha bisogno del turismo come ne hanno bisogno le Marche o l'Umbria terremotate".

Queste le parole di Elisa Di Francisca, la campionessa jesina di fioretto che, il 30 luglio scorso, ha deciso di partorire a Napoli il piccolo Ettore, avuto dal compagno Ivan Villa.

Una settimana dopo il parto, la famiglia si è trasferita a Ischia. "'La scossa qui l'abbiamo sentita ma non molto forte - ha spiegato Elisa all'ANSA -, non come quelle di un anno fa nelle Marche. Ci sono state due vittime, alcuni crolli certo, ma lo scenario non è quello di un'ecatombe come potrebbe sembrare dai Tg. Ed è triste vedere le file agli imbarchi di chi vuole andarsene via a tutti i costi''.