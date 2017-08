Terremoto Ischia, i sindaci rassicurano i turisti: "Trasporti mai interrotti, strutture aperte"

I sei sindaci dell'isola di Ischia, in una nota congiunta, "ribadiscono, anche al fine di rassicurare gli ospiti dell'isola e i loro familiari in Italia e all'estero, che in questa tragica circostanza gran parte dell'isola torna, velata di tristezza per le vittime, alla normalità dei trasporti pubblico comunque mai interrotti e delle strutture turistico-ricettive e degli esercizi pubblici aperti e a disposizione degli ospiti".

Mentre ancora si scava nella zona alta di Casamicciola Terme duramente colpita, fanno sapere i sindaci, in gran parte dell'isola non si sono registrati crolli o danni a persone ed edifici.

Intanto Federalberghi Ischia con i suoi soci ha deciso intanto di mettere a disposizione gratuitamente le camere delle proprie strutture ricettive per le popolazioni e gli ospiti dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Gli alloggi sono disponibili nei comuni che non sono stati interessati dagli eventi sismici. Federalberghi Ischia informa inoltre che sta procedendo in tal senso in stretto contatto con il Centro Operativo della Protezione Civile.