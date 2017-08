Terremoto ad Ischia, crolli a Casamicciola

"Ero in strada e mi sono precipitato subito a casa". A parlare è Francesco, napoletano di 38 anni, che passa le vacanze presso una casa di sua proprietà a Casamicciola. Ha avvertito distintamente la scossa e una volta a casa si è assicurato che i suoi parenti stessero bene. Tra loro anche un bimbo di sei anni, figlio di Francesco. La scossa ha provocato, secondo quanto trapela, crolli a Casamicciola: due palazzine e parte della chiesa di Casamicciola.

La situazione, che al momento si è stabilizzata, resta sotto monitoraggio costante. Requisito un traghetto da Napoli a Ischia per portare personale di polizia sull'Isola.Dal Capoluogo partenopeo in arrivo anche un elicottero per portare soccorso.