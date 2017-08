Sepolti sotto le macerie per ore: "I tre fratellini stanno bene. E' un miracolo"

"42 accessi in ospedale, una decina sono ancora in ospedale. Trasferito un paziente con frattura di bacino al Cardarelli, ma non è in pericolo di vita. I tre bambini usciti dalle macerie sono usciti miracolosamente sani. Saranno dimessi quanto prima. Uno di loro ha una piccola distorsione, Ciro, l'ultimo bimbo estratto dopo 16 ore sotto le macerie, ma niente di problematico. Il trauma è normale che avrà effetti successivamente, i bambini saranno seguiti. I fratellini si sono protetti tra loro. Anche la loro madre incinta sta bene. Il padre ha voluto lasciare l'ospedale nonostante una frattura alla mano, quando stavano per salvare il prrimo figlio estratto vivo. L'ospedale ha ulteriori ricoveri per pazienti che erano ancora in degenza", afferma il direttore sanitario dell'Asl Napoli nord dal Rizzoli.