Terremoto Ischia, schiacciamento del piede per Ciro: il bambino trasferito a Napoli

Ciro, il bimbo estratto vivo dalle macerie della sua casa crollata a Casamicciola a causa della scossa di terremoto che ha colpito Ischia, è stato trasferito a Napoli. "La situazione è in evoluzione. Ha subito una sindrome da schiacciamento del piede destro e ieri già si vedevano delle lesioni superficiali, ha spiegato il primario di pediatria dell'ospedale Rizzoli di Ischia, Giuseppe Parisi.

"Il problema ora non è la frattura in sé, bisogna vedere la situazione del circolo e soprattutto del microcircolo, quindi deve fare delle indagini specialistiche, peraltro in un soggetto di età pediatrica, che qui noi non possiamo fare. Quindi per mera precauzione noi lo inviamo all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono perché faccia queste indagini".

IL RACCONTO DEL BAMBINO - "Il mio primo pensiero quando ho rivisto la luce è stato Dio. Allora davvero esiste, ho pensato". Così Ciro ai microfoni di TV Luna: "Quando ho saputo che il più piccolo dei miei fratelli stava bene mi sono fatto coraggio e ho detto: ce la devo fare".

Resta ora l'angoscia di un futuro incerto: "Dove andremo? - chiede Ciro - I nostri giochi, i nostri oggetti. Abbiamo perso tutto". Ma il piccolo spera di guarire presto per "tornare a giocare nel campetto fuori casa mia, stare con i miei amici, andare in spiaggia, correre come se non ci fosse un domani".