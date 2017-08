Terremoto Ischia, Ciro: "Il mio primo pensiero è stato Dio"

"Il mio primo pensiero quando ho rivisto la luce è stato Dio. Allora davvero esiste, ho pensato". Così Ciro, 11 anni, l'ultimo dei tre fratellini ad essere estratto vivo dalle macerie della palazzina crollata in seguito al terremoto che ha devastato Casamicciola sull'isola d'Ischia.

Ai microfoni di TV Luna, il piccolo ha raccontato: "Quando ho saputo che il più piccolo dei miei fratelli stava bene mi sono fatto coraggio e ho detto: ce la devo fare". Ciro è ora ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Con lui, la mamma Alessia, incinta al quinto mese, e i fratellini Pasquale, 7 mesi, e Matias di 8 anni.

Resta ora l'angoscia di un futuro incerto: "Dove andremo? - chiede Ciro - I nostri giochi, i nostri oggetti. Abbiamo perso tutto". Ma il piccolo spera di guarire presto per "tornare a giocare nel campetto fuori casa mia, stare con i miei amici, andare in spiaggia, correre come se non ci fosse un domani". Infine, un messaggio a Marco de Felici, vigile del fuoco del nucleo speciale Usar del Lazio: "Grazie che mi hai dato coraggio, grazie per avermi regalato la targhetta. Andremo sicuramente a mangiarci la pizza insieme. Se non fosse stato per te, per voi io sarei morto sicuramente".

COME STANNO I FRATELLINI - Ai medici dell'ospedale Rizzoli di Ischia, Ciro ha spiegato di aver abbracciato il fratellino Matias subito dopo il crollo e di averlo spinto fuori per primo quando sono arrivati i soccorritori. I due piccoli sono arrivati in ospedale entrambi disidratati e sono stati affidati alle cure del reparto pediatrico. Il piccolo Mattias aveva fame ed ha chiesto di poter avere un panino.