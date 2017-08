Terremoto Ischia, Carlo Conti vittima di un profilo fake di Instagram

Sono del tutto false le dichiarazioni rassicuranti sul terremoto ad Ischia diffuse da un profilo fake di Carlo Conti su Instagram. A farlo sapere è l'ufficio stampa del conduttore che ha comunicato l'intenzione dell'artista di procedere legalmente per tutelare la propria immagine.

L'account Instagram in questione è una fan page con quasi 200 mila follower. Nella serata di lunedì, subito dopo le scosse che hanno colpito l'isola, è apparso online il messaggio "C’è stata una lieve scossa di terremoto a Ischia. Tutto bene, lì è presente un mio amico, la situazione è tranquilla". Il bilancio del sisma, in realtà, è di duevittime e numerosi feriti.

"In merito alle false dichiarazioni attribuite a Carlo Conti circa gli eventi tragici del terremoto ad Ischia, pubblicate su un profilo fake di Instagram ("carloconti.it") - si legge ora in una nota - L'artista ha dato mandato ai suoi legali di intraprendere tutte le azioni utili a tutelare la propria immagine presso le sedi più opportune e a ribadire che tale profilo non è assolutamente una fan page ufficiale, e come tale non ha alcuna autorizzazione a pubblicare per suo conto".