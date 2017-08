Terremoto a Ischia, Carlino: "Forse i giornali hanno esagerato" (VIDEO)

A Napoli per presentare la collaborazione tra l'ex centravanti del Napoli Stefan Schwoch e la squadra del Napoli Femminile, il presidente di Carpisa ed ex presidente dell'Ischia Calcio, Raffaele Carlino, ha parlato ai nostri microfoni delle sue sensazioni dopo la scossa di terremoto che ha colpito l'isola verde provocando due morti. "I miei genitori erano sull'isola durante il terremoto", spiega Carlino, "io ero in Sardegna, sono tornato sull'isola qualche giorno fa. La situazione mi sembra rientrata, forse i giornali l'hanno ingigantita. Ischia è un'isola meravigliosa a cui sono molto legato".