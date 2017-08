Ischiavive: la campagna social per l'isola dopo il terremoto

Una campagna social per testimoniare che l'isola, dopo la paura di queste ore è pronta a ripartire e ad ospitare turisti da tutto il mondo come sempre. Si chiama #Ischiavive è sta invadendo i social network per dimostrare che l'isola non è stata devastata dal terremoto come si potrebbe pensare dopo le immagini girate nelle ultime ore. Gli hashtag più utilizzati sono proprio #Ischiavive e #IloveIschia e ad essi vengono associate le foto dell'isola allo stato attuale. Nonostante i crolli a Casamicciola il resto dell'isola, soprattutto la fascia costiera su cui si concentrano le strutture ricettive e i turisti, è rimasta intatta e non ha subito danni che pregiudichino il prosieguo della stagione estiva.

Ultime settimane fondamentali per l'economia dell'isola che i cittadini della stessa, e non solo, stanno provando a preservare grazie ad iniziative social come questa. «Non e' giusto minimizzare le conseguenze del sisma, ma è ingiusta la campagna distorta che si è scatenata: Ischia non è sprofondata negli abissi per effetto del sisma ma per l'informazione deviata di un'isola che non esiste più» scrive deluso uno degli utenti su Facebook.