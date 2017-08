Terremoto Ischia: «Un boato e poi la scossa»

Un boato ha preceduto la scossa sussultoria. È questo ciò che raccontano i primi testimoni del terremoto che ha colpito l'isola intorno alle 21. Una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a largo di Punta Imperatore che ha provocato una vittima mentre altre sette persone sono disperse e 25 sono ferite. A raccontare all'agenzia Agi i fatti è un testimone, Gennaro Raucci che ha un'abitazione a Lacco Ameno e che al momento era a cena in località Fango.

«Ho avvertito un'ondulazione ancora più forte di come la sentii nel 1980 – ha raccontato il napoletano all'Agi che ha continuato – è andata via la luce e siamo andati nel panico. Ci siamo nascosti sotto al tavolo e a scossa finita siamo usciti dal ristorante». Il tutto preceduto da un boato avvertito in varie zone dell'isola. A Casamicciola sono diversi i crolli ed è lì che la situazione sembra essere più grave.