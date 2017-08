Ischia, l'appello degli albergatori: "Non ci sono rischi. Tornate sull'isola"

Sono numerosi gli appelli di albergatori, ristoratori e commercianti ischitani, che invitano i turisti a tornare sull'isola, visto che la situazione sta tornando lentamente alla normalità, dopo il sisma di magnitudo 4.0 del 21 agosto.

In particolare gli albergatori sostengono che il servizio ricettivo, balneare, commerciale, escursionistico e ristorativo, ad Ischia sia ripreso normalmente, visto che i danni causati dal sisma sono circoscritti a Casamicciola e in parte a Lacco Ameno.

Nel comunicato diffuso da un albergatore ischitano si legge inoltre: "La viabilità ed il servizio pubblico, uniti ai trasferimenti marittimi, sono regolari ed efficienti per garantirvi il perfetto spostamento in tutte le aree di Ischia per godere al meglio ciò che l'isola ha da offrirvi".

GLI ALBERGATORI: "STIAMO ACCOGLIENDO GLI SFOLLATI" |VIDEO

Sono tanti i turisti che hanno deciso di lasciare l'isola nelle ore successive al sisma, alcuni come denunciano alcuni albergatori sarebbero andati via senza saldare il conto della stanza.

APPELLI

Proseguono intanto gli appelli di vip, che chiedono ai turisti di tornare sull'isola: dopo i registi Paul Haggis Oscar con il film Crash), Michael Radford (Il Postino), Elisa di Francisca (campionessa nella scherma), anche Andrea Bocelli si è unito al coro di coloro che chiedono un ritorno alla normalità per Ischia.