Terremoto Ischia, Andrea Bocelli: "Tornerò presto sull'isola"

Anche Andrea Bocelli ha voluto lanciare un appello a favore di Ischia colpita lunedì sera dal terremoto. L'artista, in un video, si è detto "molto toccato per quello che è accaduto, anche perché è una delle isole più belle dove io sono sempre stato con grande piacere, dove vado ogni volta che posso e dove tornerò prestissimo".

Nelle scorse ore, Sabrina Ferilli aveva rivolto un messaggio ai suoi ammiratori attraverso Facebook: "Non rinunciate al vostro soggiorno ad Ischia. Io sono qui e vi posso assicurare che tutto funziona. Essere vicini all'isola in questo momento significa anche venirci. Perchè non vorrei che oltre al danno ci fosse la beffa, come spesso accade nel nostro Paese".