Terremoto Ischia, i primi aiuti agli sfollati

Comincia il conto dei danni del terremoto che ha interessato l'isola di Ischia. Sono più di 2mila le persone sfollate che dovrebbero essere ospitate temporaneamente in due scuole del comune, dopo i controlli di agibilità.

Iniziate anche le prime verifiche per comprendere negli edifici parzialmente danneggiati l'agibilità. Finora, oltre la palazzina che ha seppellito, per fortuna senza vittime, un intero nucleo familiare, risulta completamente crollata una chiesa del centro storico; calcinacci caduti da questo edificio sacro hanno ucciso una donna anziana. Un'altra vittima nel crollo di un'altra abitazione. Tettoie cadute e cedimento di porzioni di struttura anche in altri comuni dell'isola, come Forio e Lacco.

I collegamenti, bloccati questa mattina per permettere l'arrivo dei soccorsi o il rientro a Napoli dei turisti sgomberati dagli alberghi, sono ripresi con regolarità dal porto di Napoli, non ancora da quello di Pozzuoli.

Federalberghi Ischia con i suoi soci ha deciso intanto di mettere a disposizione gratuitamente le camere delle proprie strutture ricettive per le popolazioni e gli ospiti dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Gli alloggi sono disponibili nei comuni che non sono stati interessati dagli eventi sismici. Federalberghi Ischia informa inoltre che sta procedendo in tal senso in stretto contatto con il Centro Operativo della Protezione Civile.