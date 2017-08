Terremoto Ischia, nuova lieve scossa alle 5.04: magnitudo 1.9

Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, è stata registrata questa mattina alle 5.04 dall' Ingv con epicentro a Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia, colpita lunedì sera da una violenta scossa in cui sono morte due persone e 42 sono rimaste ferite.

Le vittime sono Lina Balestrieri, deceduta a causa della caduta di calcinacci presso la Chiesa di Santa Maria del Suffraggio, e Marilena Romanini, maceratese di 65anni, che era in vacanza sull'isola e ospite presso l'abitazione di un'amica in via Serrato a Casamicciola. Non si ha notizia al momento di nuovi crolli o danni alle persone.

CROLLI E ABUSIVISMO - Continuano intanto le polemiche sugli abusi edilizi e sui materiali scadenti che sarebbero stati utilizzati nelle costruzioni. "Purtroppo il sisma che ha sconvolto la vita dei cittadini di Ischia e di tanti turisti, è l'ennesima ferita di un paese fragile e a alto rischio, in cui invece che investire con decisione in prevenzione, si strizza l'occhio - lo abbiamo visto per tutta l'estate - all'abusivismo", ha detto nelle scorse ore la presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi che ha espresso "grande dolore" per le vittime del terremoto e "l'augurio di una rapida guarigione" ai feriti.