Scossa di terremoto ad Ischia nelle zone già colpite dal sisma: paura tra la popolazione

Lieve scossa di terremoto ad Ischia, affollata, come ogni anno, per il ponte del primo maggio che richiama numerosi turisti sull'isola.

Il sisma di magnitudo 1.6, con epicentro nella zona alta di Casamicciola, già colpita dal terribile sisma dello scorso agosto, è stato registrato alle ore 17.00 dall’Osservatorio Vesuviano.

Il terremoto è stato preceduto da un forte boato, avvertito chiaramente dalla popolazione di Casamicciola, di Barano d’Ischia e Lacco Ameno.

Non si registrano danni a persone o a cose, ma la scossa ha destato forte preoccupazione in particolare tra i residenti, che in alcuni casi sono scesi in strada impauriti.