Terremoto in Indonesia, Mertens rassicura i compagni: "Sono già in Giappone"

Il violento terremoto che ha colpito diverse zone dell'Indonesia ha mandato nel panico, per qualche minuto, i calciatori del Napoli. Tutti sanno, infatti, che Dries Mertens era in vacanza proprio nell'arcipelago Sud-est asiatico. Una delle scosse più forti, magnitudo 6.4, ha avuto come epicentro Bali, città in cui Mertens s'era recato e che aveva documentato attraverso scatti e video su Instagram. La particolare violenza delle scosse ha avuto effetti tragici: sono finora 10 i morti accertati, ma a preoccupare è la situazione di oltre 500 escursionisti, rimasti intrappolati sul vulcano a Lombok.

Così i compagni di squadra hanno cercato di contattare Mertens e la moglie del belga, Kat. Pochi minuti dopo è arrivata la rassicurazione, riportata dal Corriere dello Sport. "Tranquilli, sto bene", avrebbe scritto Mertens via sms. Il numero 14 azzurro, infatti, aveva da poco lasciato l'Indonesia, poche ore prima del terremoto. Mertens starebbe passando gli ultimi giorni di vacanza in Giappone.