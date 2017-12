Rubava nelle case colpite dal sisma: denunciato 60enne

La Squadra Mobile de L'Aquila ha sequestrato, nell'automobile di un un 60enne residente a Napoli, 120 monili d'oro, tra cui catenine, orologi, anelli, fedi nuziali, provento di furti in abitazione colpite dal sisma avvenuto in Abruzzo. L'uomo è stato denunciato per furto e ricettazione.

Il 60enne è stato pedinato per un intero giorno. La refurtiva era sistemata all'interno di una vettura giapponese, modificata al fine di conservare e nascondere quanti più oggetti preziosi possibili. Sequestrati diversi attrezzi da scasso. L'automobile è stata fermata e condotta presso la Questura de L'Aquila.