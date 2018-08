Terremoto in Molise, il comunicato della Protezione civile: "Nessun danno in Campania"

"Non si sono registrati danni a cose o persone in Campania per il sisma di magnitudo (ML) 4.7 che alle ore 23:48 italiane di ieri sera è stato localizzato in provincia di Campobasso, 6 km a Sud di Montecilfone, ad una profondità di 19 KM".

A confermarlo è la Protezione civile della Regione Campania, che si è messa subito in contatto con i Vigili del fuoco della provincia di Caserta in quanto l’area del Matese era quella più prossima all’epicentro.

Numerose le telefonate arivate alla Sala operativa regionale da parte di cittadini di tutto il territorio campano che chiedevano informazioni sul terremoto: nessun danno è stato segnalato.

Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, intanto si tiene in stretto contatto con la Protezione civile che segue l’evolversi della situazione.