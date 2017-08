Terremoto ad Ischia, palazzine distrutte a Casamicciola: si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi

Casamicciola è stata una delle zone più colpite dal terremoto di magnitudo 3.6 (epicentro punta Imperatore).

In piazza Maio a Casamicciola una palazzina abitata è crollata per gli effetti della scossa di terremoto. La chiesa del Purgatorio è andata distrutta, numerosi alberghi sono isolati. Si scava nelle macerie alla ricerca dei dispersi. Al momento si parla di feriti, ma non è esclusa la possibilità che ci possano essere morti. Una strada in località Maio ha subito grossi danni e alcune vetture sono rimaste bloccate, essendo impossibilitate a proseguire la propria corsa.

Crollati muri in alcune ville di Lacco Ameno. Molte persone si stanno riversando in strada impaurite.

Sul posto carabinieri, polizia e vigili del Fuoco. Requisito un traghetto da Napoli per portare aiuti e soccorsi alla popolazione.