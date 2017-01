Terremoto Centro Italia, magnitudo 5.3: scossa avvertita anche in Campania

1 / 2

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3, con epicentro nel Centro Italia, registrata in maniera nitida in particolare a Roma e a Frosinone, è stata avvertita anche in Campania e nel napoletano, in particolare a Napoli Nord. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano.

Non ci sono notizie al momento di danni nelle città epicentro della scossa.

TRE SCOSSE MOLTO FORTI: LA SITUAZIONE A NAPOLI

