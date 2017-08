Il terremoto ha devastato Casamicciola: il video dall'elicottero dei carabinieri

I danni causati dal terremoto di mangitudo 4.0, che ha colpito Casamicciola, sono ingenti. Nelle immagini video girate dall'elicottero dei carabinieri è possibile notare chiaramente dove si sono verificati i crolli.

Nel terremoto è morta una persona, Lina Cutaneo, colpita dai calcinacci crollati da una chiesa e ci dovrebbe essere una seconda vittima, oltre a 35 feriti di cui uno grave trasportato al Cardarelli.

Un bimbo di soli 17 mesi, Pasquale, è stato estratto vivo dalle macerie, mentre continua la ricerca per salvare altri due bambini ancora sotto le macerie di un edificio di Casamicciola, in zona Maio. Il bimbo è in buone condizioni, ma è stato comunque portato al Rizzoli di Lacco Ameno per accertamenti.