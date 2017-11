Campi Flegrei, la Protezione Civile: "Ogni 6 mesi monitoreremo la situazione"

Angelo Borrelli, capo Dipartimento della Protezione Civile, tranquillizza i residenti nei Campi Flegrei. "Ogni sei mesi saremo in questa area per monitorare la situazione ed aggiornare la comunità sui rischi. Non ci sono situazioni allarmanti che possono far pensare ad un rischio sismico imminente".

Ad invitare il capo Dipartimento della Protezione Civile di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, preoccupato dagli allarmi delle scorse settimane.

Il presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni: "Al momento nella zona flegrea è riscontrabile un sollevamento del suolo che rientra nella norma. Non ci sono motivi di allarme. Questo sollevamento non deriva da fenomeni di recrudescenza come negli anni ottanta".