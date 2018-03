Terremoto Pozzuoli, l'esperto: "Crisi legata al bradisismo. Campi Flegrei senza piano d'evacuazione"

Una crisi sismica legata al bradisismo quella che ha colpito in queste ore Pozzuoli e tutta l'area flegrea. Le scosse, almeno 30 con punte massime di 2,4 gradi sulla scala Richter, si sono avvertite anche a Napoli. La popolazione puteolana ha avvertito il sisma e tra le persone si è diffusa la preoccupazione che non è mai sfociata in panico.

"Da anni i campi flegrei sono interessati da questi fenomeni - spiega Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo e primo ricercatore dell'Osservatorio vesuviano - e per questo motivo il livello di guardia è stato elevato da giallo ad arancione. Ci vuole una preoccupazione responsabile. I terremoti non possono essere previsti, ma possiamo mettere a punto le operazioni di contrasto all'emergenza. Purtroppo, nonnostante i proclami, per i Campi Flegrei mancano ancora i piani d'evacuazione".