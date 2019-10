Scossa nei Campi Flegrei, la percezione dei residenti: "Tremava tutto"

Il terremoto registrato questa mattina nei Campi Flegrei, alle ore 07:08, ha avuto una magnitudo stilata dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia di 2.2. Eppure, secondo molti residenti, la percezione è stata molto forte, decisamente più netta di scosse della stessa magnitudo. Questo può dipendere, chiaramente, dalla profondità della scossa, con epicentro in zona Agnano-Pisciarelli: a 5 km dalla superficie la scossa risulta chiaramente percepibile e può provocare danni. Va detto, comunque, che al momento non si registrano danni a cose o persone, ma solo tanto spavento.

I RESIDENTI - A Bagnoli, ad esempio, la scossa è stata percepita in maniera chiara. "Mi sono svegliata per il boato", racconta una residente nel quartiere flegreo. "Tremava tutto". Un'altra signora si aggiunge al coro: "Sono saltata nel letto per il moto sussultorio". A quanto pare, non tutti hanno visto chiaramente oscillare oggetti in casa. Solitamente è uno dei tratti distintivi dei terremoti, ma non in questo caso. "Abito al quinto piano e sono saltata in piedi", racconta una donna. "Sembrava come un tuono, poi mi sono sentito sballottato", conclude un residente bagnolese.