Terremoto in Campania: "Nessun allarmismo, ma non nascondiamo la realtà"

“Non vogliamo fare allarmismi, men che meno in un momento drammatico come quello che stanno vivendo le popolazioni dell’Italia centrale alle prese con il terremoto e il freddo, ma così come ha detto il professor Mastrolorenzo nel corso del suo intervento nel corso de La radiazza di Gianni Simioli non bisogna neanche tranquillizzare i campani dicendo che non ci sono rischi per il Sannio e l’Irpinia visto che la faglia che sta provocando lo sciame sismico nella zona centrale della penisola potrebbe provocare scosse anche nella nostra regione”.

Queste le parole del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “anche questo sciame sismico sta dimostrando che laddove non si fa prevenzione e non c’è la giusta attenzione per le prove di emergenza ed evacuazione, i rischi di ritrovarci a contare più vittime sono altissimi. Ecco perché chiediamo che la Protezione civile nazionale avvii le procedure per fare finalmente le prove di evacuazione nel vesuviano e nei campi flegrei e nelle altre zone della Campania dove ci sono rischi sismici e vulcanici".