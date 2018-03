Terremoto Campi Flegrei, Civitillo: "Bradisismo, invitiamo i cittadini alla calma"

"Da alcune ore è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Sono decine gli eventi registrati, ed in alcuni casi di intensità tale da essere chiaramente percepiti dalla cittadinanza". A scriverlo su Facebook è Diego Civitillo, presidente della X Municipalità di Napoli che comprende Bagnoli e Fuorigrotta.

"In particolare l'area di Agnano, prossima al campo dei Pisciarelli e della Solfatara, sembra essere quella maggiormente interessata dagli eventi registrati dai rilevamenti dell' Osservatorio Vesuviano – Ingv – prosegue Civitillo – Stiamo seguendo la situazione in tempo reale ed invito la cittadinanza alla calma, lo sciame in corso è parte di un fenomeno più vasto e complesso noto come "Bradisismo" monitorato attentamente dai ricercatori dell' Osservatorio Vesuviano. Se vi saranno ulteriori informazioni e novità nelle prossime ore verranno rese pubbliche".

A proposito dello sciame sismico è intervenuto anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.