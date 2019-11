Terremoto in Italia Centrale, verifiche sulle linee ferroviarie

Il forte terremoto che ha scosso l'Italia centrale (magnitudo 4,4, epicentro Balsorano, provincia de L'Aquila, avvertito anche a Napoli) potrebbe avere effetti sulla circolazione ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti disposto verifiche sullo stato delle infrastrutture su alcune linee tra Lazio e Abruzzo e nel basso Lazio (direzione Napoli).

Per effettuare questi 'accertamenti tecnici' i treni già in viaggio tra Roma e Napoli procedono con velocità ridotta, mentre quelli in partenza percorreranno - lo afferma Rfi - un itinerario alternativo via Formia.