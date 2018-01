Terremoti 2017, i dati dell'Ingv: quello di Ischia tra i più forti nel Paese

L'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha pubblicato un consuntivo dei terremoti avvenuti nell'anno appena trascorso. La media, considerato tutto il Paese, è davvero inquietante: 120 eventi al giorno, 5 ogni ora, uno ogni 12 minuti.

Il terremoto più forte verificatosi in Campania è quello drammatico dello scorso agosto a Ischia. Tra i 44.459 rilevati dalla RSN (Rete Sismica Naziona, ndR) nel 2017, circa 37mila, spiega l'Ingv, “possono essere considerati repliche della sequenza in Italia centrale, iniziata il 24 agosto del 2016 e tuttora in corso. Il numero totale è sensibilmente inferiore a quello dell’anno precedente (circa 53mila), ma molto più alto del 2015 e del 2014 (rispettivamente 15mila e 24mila e 300 circa)”.

Le scosse che colpirono l'Isola Verde sono tra le 21 di magnitudo tra i 4.0 e 4.9 avvenuti nel Paese. Solo 5 eventi sono risultati di scala maggiore, uno avvenuto in Albania e quattro nella zona di Campotosto, in provincia di L'Aquila.