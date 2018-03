Terra dei fuochi, scovate 30 tonnellate d'amianto: sequestro per 9 aziende

Amianto e trasporto di rifiuti illeciti. Non si fermanoi traffici legati ai rifiuti nella Terra dei Fuochi. Questa mattina sono scattati i sigilli per nove aziende operanti del Nolano. Esercito, Polizia, carabinieri e Guardia di finanza in campo per perlustrare la zona a tappeto.

Sono quattordici le aziende controllate della forze dell'ordine per verificare il rispetto della normativa in materia ambientale. In nove di queste, ben più della metà, sono state riscontrate pratiche illegali ed è scattato il sequestro. Ventotto le persone identificate, di cui 10 denunciate, mentre le multe ammontano a 325.000 euro.

A Mariglianella è stata sequestrata un’area di circa 25.000 metri quadri, per gestione abusiva di rifiuti speciali pericolosi: tre società illecitamente recuperavano, trasportavano e gestivano rifiuti speciali e urbani. Una delle tre effettuava illecitamente anche il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di amianto. Sono state sottoposte a sequestro 30 tonnellate di amianto, stoccate in aree non idonee e non protette, ed accertato lo sversamento di olii esausti ed acidi nella pubblica fognatura.

A Nola, in località Boscofangone, in via Vicinale Tora, è stata sequestrata invece un’area non autorizzata, di circa 1.500 mq, adibita a deposito di veicoli. Sono stati sequestrati 192 mezzi, alcuni dei quali incendiati e quindi classificati come rifiuti pericolosi, altri in pessimo stato d’uso.

A pochi passi, gli agenti hanno effettuato controlli in un’altra area, di circa 15 mila metri quadri, procedendo al sequestro delle quattro attività svolte prive di autorizzazione: un’attività di falegnameria e lavorazione della cartapesta, un’officina meccanica, un’area adibita a rimessaggio di un’azienda di trasporti ed un’altra utilizzata come deposito di veicoli.

Nel comune di Cicciano, è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 20.000 metri quadri, in cui operava un’azienda del settore movimento terra, per mancanza delle autorizzazioni previste e per furto di energia elettrica da impianto della pubblica illuminazione.