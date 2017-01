Terra dei fuochi, incendi in calo: "Nel 2016 il 70% di roghi in meno"

"Sul versante roghi, l'anno 2016 ha confermato la tendenza in costante diminuzione degli incendi dolosi di rifiuti nelle aree della provincia di Napoli e Caserta. Con esclusivo riferimento ai comuni della cosiddetta terra dei fuochi, si registrano punte di oltre il 70 per cento in meno rispetto allo scorso anno". A dirlo, il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti nel corso del Question Time al Senato.

"Credo che questa attività di controllo abbia portato ad una riduzione di quegli episodi sul territorio che distruggono l'ambiente. Tale risultato, lo voglio dire, è stato possibile grazie al controllo ad ampio raggio da parte delle Forze dell'ordine, della polizia locale e degli ispettorati del lavoro dell'Inps e dell'Inail mirati sulle aziende che trattano le categorie merceologiche connesse agli abbandoni e ai roghi sulle aree nelle quali sono insediate", ha concluso il ministro..