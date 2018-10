Terra dei fuochi, Costa: "Presto la legge. Daspo per chi inquina"

La legge sulla Terra dei Fuochi ci sarà a breve ed è attesa "da tutto l'arco parlamentare, la desiderano tutti e non ha colore politico". A dirlo il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo la cabina di regia sulla Terra dei Fuochi svoltasi ieri in Prefettura.

Costa ha spiegato che il deposito sarà "a breve termine, due-tre mesi 3 mesi, e poi il testo sarà portato all'attenzione del consiglio dei ministri per diventare un disegno di legge governativo. Poi - ha aggiunto - si incardinerà in Parlamento, che ne decide i tempi di discussione, ma vi assicuro che sarò uno stalker".

La legge prevederà "prevenzione, bonifica e repressione". Previsto anche il Daspo per chi inquina perché - ha affermato Costa - chi inquina il territorio se ne va". Si interverrà anche sull'aspetto penalistico per modificare l'articolo 256 bis in due termini: "Vogliamo prevedere, d'accordo con il ministro della Giustizia, che si possano arrestare anche coloro che incendiano i rifiuti non abbandonati e che ci sia la possibilità d'arresto differito e non solo la flagranza di reato", ha concluso.