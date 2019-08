Terra dei Fuochi, Costa a Salvini: "Sono rifiuti criminali. Serve la polizia non gli inceneritori"

"I roghi nella Terra dei Fuochi riguardano i rifiuti speciali o speciali pericolosi che, prima di diventare roghi tossici, vengono abbandonati da criminali. Non sono rifiuti che potranno andare nei termovalorizzatori, è chiaro, perchè sono prodotti illegalmente e non hanno una filiera chiara di tracciabilità". Parla così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa dal Campus Antimafia estivo promosso dalla cooperativa (R)esistere, in risposta a Matteo Salvini che ieri era tornato a parlare di termovalorizzatori necessari al sud.

"Veramente qualcuno pensa che questi rifiuti possano andare in un inceneritore? Parliamo di criminalità organizzata. Servono forze di polizia che arrestano i criminali. Per i rifiuti ordinari si segue una filiera, quella dell'aumento della raccolta differenziata. Per il mondo dei rifiuti criminali non si segue certo il percorso dei rifiuti ordinari", conclude.