Terno secco a Castellammare di Stabia: vinti 90mila euro

Nell'estrazione del 31 gennaio il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia e in particolare nel Lazio e in Campania. Una giocata sulla ruota "Nazionale" ha regalato un terno secco di 90.000 euro a Castellammare di Stabia. I numeri giocati sono stati 9, 10 e 56.

La vincita è stata ottenuta nella ricevitoria del sig. Vincenzo Gargiulo in via Gesù 19, come comunica Lottomatica in una nota.