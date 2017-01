Gelo a Napoli, arriva la decisione: "Termosifoni accesi fino a 12 ore"

Negli ultimi giorni a Napoli si è verificato un forte abbassamento delle temperature e le previsioni meteoclimatiche indicano il perdurare di temperature molto inferiori alla media stagionale.

Per questo motivo, in un'ordinanza firmata dal sindaco De Magistris, per i giorni compresi dall’11 al 22 gennaio è permesso l'ampliamento a 12 ore della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.