Scomparsa da martedì, appello per Teresa Maria

Sessantadue anni, capoverdiana residente a Pozzuoli, Teresa Maria Rodrigues è scomparsa da martedì scorso. Sta trattando il suo caso anche la popolare trasmissione "Chi l'ha visto?".

La donna - racconta la scheda dedicatale dalla trasmissione tv - indossava un giubbotto verde scuro, un paio di pantaloni neri e di sandali bianchi., aveva con sé una borsa a tracolla blu.

La capoverdiana lavora come donna delle pulizie per un un'azienda privata a Pozzuoli.

La scomparsa è avvenuta martedì 29 ottobre intorno alle 13.30: uscita dall'abitazione dove vive insieme al marito, non è più rientrata. Non aveva con sé nè il cellulare nè i documenti e la mancano i farmaci per la sua terapia quotidiana.