Si lancia nel vuoto della villa comunale, paura a Monterusciello

Spaventoso episodio, nel pomeriggio di oggi, a Monterusciello nel comune di Pozzuoli. Come riportato da Internapoli un uomo si è lanciato nel vuoto dal rudere della villa comunale di via Umberto Saba.

Le sterpaglie per fortuna hanno attutito la caduta, evitando che l'impatto potesse risultargli fatale. L'uomo è rimasto ferito sebbene cosciente, e pare non sia in gravi condizioni.

Pare fosse stato avvistato per l'intera mattinata nei pressi della villetta in sella ad una bici, in stato di agitazione. Non è chiaro perché abbia tentato il gesto estremo.