Minaccia di lanciarsi nel vuoto: donna salvata dagli infermieri del 118

"Sono le ore 2.00 alla Postazione San Paolo giunge telefonata dalla Centrale Operativa per intervento nel cuore di Fuorigrotta, la chiamata è per una giovane donna quarantenne che si vuole suicidare gettandosi dal settimo piano. L’operatore di Centrale ha magistralmente trattenuto la giovane al telefono fino all’arrivo del mezzo di soccorso. Una volta sul posto l’equipaggio non ha esitato un attimo a salire verso l’abitazione della giovane. Giunti sul pianerottolo i soccorritori trovano la porta aperta. Entrano nell’appartamento e trovano la ragazza fuori al balcone al telefono con l’infermiere della Centrale. L’equipaggio la invita ad avvicinarsi, finalmente rientra nell’appartamento e abbraccia l'infermiere", rivela l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

La donna è stata poi trasportata all'ospedale San Paolo per le cure del caso. “Una vita salvata non ci fa sentire il peso di 48 aggressioni", è il commento del medico della postazione San Paolo.