Choc al Palazzo di Giustizia, carabiniere tenta il suicidio

Episodio choc, stamane, al Tribunale di Napoli. Un esponente delle forze dell'ordine, un carabiniere, ha tentato il suicidio esplodendosi contro un colpo con la sua pistola d'ordinanza.

A quanto risulta, il tentato suicidio sarebbe avvenuto al 29mo piano della Torre A del Palazzo di Giustizia, nell'area adibita ad eliporto. Non ci sarebbero testimoni.

La vittima si trova in gravi condizioni, ed è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli via elisoccorso della croce rossa. Non sono chiare al momento le motivazioni dell'estremo gesto, che pare la ricostruzione più verosimile dei fatti. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco.