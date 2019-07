Uomo minaccia il suicidio al Museo Nazionale di Napoli

Questa mattina intorno alle 7,00 la postazione 118 del San Gennaro è stata allertata per una minaccia di suicidio presso il Museo Nazionale di Napoli.

Secondo quanto riferito dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", sarebbe stato proprio colui che voleva compiere l’insano gesto ad allertare la centrale operativa.

L’uomo avrebbe minacciato il suicidio per motivi lavorativi.

"Solo attraverso la lunghissima (di circa 3 ore) mediazione del personale della postazione 118 - racconta l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" - l'uomo ha desistito ed è sceso in strada. Indubbiamente, e come penseranno in molti, potrebbe essersi trattato solo di un gesto dimostrativo, ma anche in questo caso il 118 c’era! Ma soprattutto vicino alla persona c’era l’equipe medico/infermieristica a consolarlo e a farlo ragionare".