Un uomo ha tentato il suicidio a Mugnano lanciandosi dal terzo piano di un palazzo, dove risiede la madre.

L'uomo - come riferisce Terranostranews - è stato operato questa mattina all'ospedale San Giuliano di Giugliano per le gravi fratture riportate in varie parti del corpo.

La prognosi non è stata ancora sciolta.