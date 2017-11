Michele Zagaria, la Procura di Napoli valuterà la rilevanza penale del suo gesto

La Procura della Repubblica di Napoli sta valutando la rilevanza penale del gesto di Michele Zagaria, il boss dei Casalesi che ha tentato di strangolarsi con il filo del microfono mentre era collegato in diretta video con la Corte d'Assise di Napoli, dove è in corso di svolgimento il processo per gli omicidi di Antonio Bamundo e Michele Iovine.

Il tentativo di Zagaria, imputato del doppio omicidio e detenuto in regime di 41 bis a Opera, è risultato vano in quanto la Polizia Penitenziaria ha prontamente riportato il boss alla calma.