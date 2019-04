Madre tenta di lanciarsi nel vuoto, vigili del fuoco la salva: "Il figlio mi ha ringraziato commosso"

Enzo è un caposquadra dei vigili del fuoco. In tanti anni di servizio ha compiuto centinaia di interventi. Molti ad alto rischio. Tra tutte le cose che ha visto - fiamme, voragini, crolli - racconta a NapoliToday che ricorderà per sempre il dodicenne che cercava di stringerlo, piangendo e con entrambe le braccia ingessate, mentre lo ringraziava per aver salvato la sua mamma.

Per il 12enne, domenica, doveva essere un giorno di festa: finalmente stavano per dimetterlo e sarebbe tornato a casa. Invece ha rischiato di perdere sua madre. L'ha vista salire all'improvviso sul davanzale della finestra della sua camera, al quarto piano del Santobono, pronta a lanciarsi nel vuoto.

Minuti interminabili di paura: la donna non lasciava avvicinare nessuno: né medici, né infermieri né i poliziotti del drappello. Enzo ci racconta come sono andate le cose: prima dell'inevitabile decide per un'azione di forza con l'aiuto del collega e di un infermiere del 118 che tra i presenti era il più vicino alla finestra. Sono momenti concitati. La donna si dimena. L'infermiere perde la presa. Enzo e il collega non mollano e riescono a trattenere la donna (tra l'altro riportando ecchimosi e contusioni alle braccia) e finalmente a metterla in sicurezza. È a quel punto che il 12enne, che ha assistito a tutta la scena, corre ad abbracciare Enzo.