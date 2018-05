Litiga con il fidanzato e tenta il suicidio: salvata

È corsa improvvisamente sulla terrazza del suo appartamento e si è esposta sul cornicione. Era pronta a togliersi la vita in preda alla disperazione ma fortunatamente è stata salvata. È successo a Portici dove sono intervenuti i carabinieri per salvare una giovane che ha tentato il suicidio. I primi ad intervenire sono stati i militari della stazione di Ercolano a cui si sono aggiunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.

I vicini hanno dato una mano ai militari raccogliendo materassi per parare l'eventuale caduta. I pompieri si sono avvicinati con il cestello e quando erano a distanza di sicurezza un carabiniere ha afferrato la giovane da dietro e l'ha tratta in salva. La 27enne avrebbe tentato il gesto estremo forse dopo un litigio con il fidanzato. È stata soccorsa dai medici in ospedale.