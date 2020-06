Donna precipita in strada dal quarto piano, è grave: ipotesi tentato suicidio

Paura e apprensione ieri in via Europa a San Giuseppe Vesuviano, dove una donna è precipitata in strada dal balcone di un appartamento al quarto piano.

Sul posto è giunta rapidamente un'ambulanza del 118, i cui sanitari le hanno prestato i primi soccorsi e l'hanno trasportata – in fin di vita – in ospedale, dove si trova tuttora.

Per Il Fatto Vesuviano, che ha riportato la notizia, si tratterebbe di una donna dell'Est Europa che – almeno secondo quanto riportato da alcuni testimoni – si sarebbe lanciata di proposito in un tentativo di suicidio.

Sul posto si sono recati carabinieri e polizia, che non hanno al momento scartato alcuna ipotesi.