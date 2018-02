Posillipo, donna minaccia il suicidio: salvata dal personale del 118

Una donna, che minacciava il suicidio a Posillipo, è stata salvata ieri da personale del 118.

A raccontare l'episodio è la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate": "La Postazione 118 San Paolo è stata allertata per tentato suicidio a Posillipo. In 5 minuti l’equipaggio è giunto sul posto. La persona era al di là di una ringhiera, su di un ponte ad un passo da un volo di 30 metri. Grazie anche all’aiuto dei passanti, la donna è stata fatta scavalcare e convinta a sedere al tavolino di un bar adiacente, nonostante volesse a tutti i costi scappare via, ma sopratutto non essere identificata. L’equipaggio 118, coadiuvato dalla Polizia di Stato, attraverso un lungo colloquio rassicurante, ha convinto la giovane donna a salire in ambulanza per i rilievi diagnostici e per proseguire l’opera di conforto psicologico durato per più di 30 minuti. Parallelamente la Centrale Operativa 118 è riuscita a reperire il numero di telefono del marito e le generalità della donna. In pochi minuti il marito è giunto sul posto ed unitamente al mezzo di soccorso si sono recati al San Giovanni Bosco per le cure del caso".