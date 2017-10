Piazza Garibaldi, tenta di scippare un 70enne che reagisce e lo fa arrestare

Un turista di Firenze è stato scippato del portafogli mentre transitava in bus in zona stazione di piazza Garibaldi. Il 70enne fiorentino si è accorto del furto e ha trattenuto lo scippatore facendolo arrestare.Si tratta di un 29enne di origini senegalesi, in italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Dovrà rispondere di furto con destrezza.

La refurtiva (nel portafogli c'erano 100 euro più i documenti del 70enne) è stata restituita all’avente diritto.