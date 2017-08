Bacoli: "Hanno tentato di rapire un bambino, attenti a un furgone bianco"

Paura a Bacoli per il presunto rapimento di un bambino da parte di una persona in giro su un furgone bianco. La denuncia è partita da un gruppo Facebook.

La vicenda sarebbe accaduta in pieno giorno in via Virgilio, nella frazione del Fusaro. Un uomo avrebbe cercato di convincere un bimbo a salire a bordo del mezzo. All'arrivo però della madre, il furgone si sarebbe dato alla fuga. Il piccolo avrebbe poi raccontato quanto accaduto ai genitori.

Sono ora in corso accertamenti e verifiche da parte delle forze dell'ordine.