Tentato omicidio durante una furiosa lite: 25enne arrestato

Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti d’urgenza a seguito di richiesta di aiuto al 112 presso un centro di prima accoglienza per immigrati di via Tribunali. In corso, una lite tra due ospiti della struttura: un gambiano stava cercando di accoltellare un senegalese ritenendolo responsabile di un ammanco di oggetti.

Il 25enne è stat fermato. Con due coltelli si era reso responsabile del tentato omicidio di un 22enne senegalese nel corso di una lite scoppiata per futili motivi. Sequestrate le armi bianche: un coltello da cucina di grosse dimensioni e altro coltello a serramanico.

L’arrestato è ora nel carcere di Poggioreale.